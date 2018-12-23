Пограничники предупредили о пробках на границе с Польшей и Венгрией

Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

Очереди образуются только на въезд в Украину

На участке украинской границы с Польшей и Венгрией образовались заторы на въезд в Украину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

Как сообщается, сейчас на украинско-польской границе на въезд в Украину в пункте пропуска (ПП) "Ягодин" ожидают 700 легковых и 400 грузовиков; на ПП "Краковец" - 800 легковых, 330 грузовых, 27 автобусов; "Устилуг" - 150 легковых автомобилей; "Угринов" - 200 легковушек; "Рава-Русская" - 150 легковых и 160 грузовых автомобилей, "Грушев" - 200 легковых; "Шегини" - 230 легковых, 150 грузовых, 15 автобусов; "Смильница" - 220 легковых автомобилей.

На границе с Венгрией на въезд в Украину на пункте пропуска "Тиса" ожидают 150 легковых автомобилей, и на ПП "Вилок" - 50 автомобилей.

"На выезд из Украины обеспечен бесперебойный пропуск лиц и транспортных средств, очередей на границе нет", - добавили в ведомстве.

Отмечается, что наибольшее количество транспортных средств ожидало на оформление перед пунктами пропуска "Краковец-Корчевая", "Шегини-Медика" и "Грушев-Будомеж".

Напомним, вчера, 22 декабря, Государственная пограничная служба предупреждала о возможных осложнениях въезда в Украину на западном участке государственной границы.