Українцям радять не їхати в Польщу на авто через черги на кордоні

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Рух на кордоні ускладнений у зв’язку з наближенням святкового новорічного періоду

Міністерство закордонних справ радить громадянам України, які планують поїздку до Польщі чи повертаються звідти додому, у період до 15 січня 2019 року уникати подорожей автомобільним транспортом. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Генерального консульства України в Любліні.

У відомстві зазначають, що у зв’язку з наближенням святкового новорічного періоду та очікуваного різкого збільшення закордонних подорожей громадян України слід дотримуватися рекомендацій стосовно особливостей перетину польсько-українського кордону.

"Перетин державного кордону з Польщею автомобільним транспортом буде ускладненим, можливі черги і тривалі очікування на КПП, особливо у пунктах "Ягодин-Дорогуськ", "Рава-Руська-Гребенне", "Медика-Шегині", "Краківець-Корчова"... Рекомендується громадянам України, які повертаються з Польщі додому, або планують подорожі до Польщі у період по 15 січня, уникати подорожей автомобільним транспортом, а також користуватися пішим переходом "Медика-Шегині", - йдеться у повідомленні.

У генконсульстві підкреслили, що Митна служба Польщі забороняє ввезення з України приватними особами харчових продуктів, зокрема, м’ясомолочних, у тому числі для власного споживання, тому громадянам України порадили не мати їх при собі на момент перетину кордону.

Українцям, які подорожують автомобілями, рекомендується звернути увагу і на безумовну обов’язковість наявності для подорожі до Польщі, передусім, на момент проходження прикордонного контролю, страхового полісу на автомобіль, так званої "зеленої карти", на всі дні подорожі. У диппредставництві пояснюють, що поліс може бути запитаний до перевірки як при в’їзді, так і при виїзді з Польщі. У разі відсутності чи нечинності полісу законодавство Польщі передбачає надзвичайно високі штрафні санкції для іноземців - від 1 тисячі євро і вище.

Крім того, з метою уникнення ускладнень при проходженні митних та паспортних процедур громадяни України мають бути готовими пред’явити достатні грошові кошти або кошти на рахунку на період перебування у Польщі та повернення в Україну (орієнтовно 100 злотих на день, сума зменшується, якщо є забезпечення місцем проживання), у разі подорожі з метою працевлаштування - документально підтвердити мету поїздки.

Також громадянам України рекомендують мати у наявності міжнародний страховий поліс страхування життя та здоров’я.

Нагадаємо, у ДПСУ повідомили, що протягом декількох днів кордоні України з Польщею фіксують великі черги автомобілів. Так, речник Держприкордонслужби Олег Слободян зазначив, що станом на ранок 24 грудня у черзі на в'їзд у країну очікувало більше 100-150 легкових автомобілів.

Як писало РБК-Україна раніше, з Польщі в Україну виїжджають десятки тисяч українців на різдвяні свята, через що на контрольних пунктах пропуску спостерігаються черги.

Додамо також, у ДПСУ повідомляли, що на ділянці українського кордону з Польщею і Угорщиною утворилися пробки на в'їзд в Україну.