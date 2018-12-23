Очереди на границе: из Польши выезжают десятки тысяч украинцев

Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

В Погранслужбе Польши отметили, что в воскресенье количество автомобилей в очереди уменьшилось

Из Польши в Украину выезжают десятки тысяч украинцев на рождественские праздники, из-за чего на контрольных пунктах пропуска наблюдаются очереди. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Так, в течение минувшей ночи польские пограничники пропустили 54 тысячи граждан.

"На четырех пограничных переходах с Украиной Подкарпатского воеводства усиливается предрождественское движение. В течение минувшей ночи пограничники обслужили 54 тысячи путешественников", - отметила пресс-секретарь Бещадского отделения Пограничной службы Эльжбета Пикор.

Она подчеркнула, что такая интенсивность в предрождественский период наблюдается ежегодно. Однако, вследствие того, что в этом году праздники совпали с выходными, на границе царит пик движения.

Отмечается, что 16 часов должны ждать те, кто передвигается легковыми автомобилями из Польши в Украину через переход "Корчева-Краковец", а на КПП "Медика-Шегини" - 8 часов.

При этом сообщается, что в воскресенье количество автомобилей в очереди уменьшилось. Однако грузовики ожидают пересечения границы от 27 до 38 часов. По словам Пикор, на контрольно-пропускных пунктах задействованы все полосы движения. Так, в пункте "Корчева-Краковец" задействованы три полосы для автобусов.

Кроме того, подобная ситуация наблюдается и на пограничных переходах Люблинского воеводства. В частности, на пограничных пункте "Гребенное-Рава-Русская" грузовики на въезд в Украину ждут более 20 часов, в очереди всего 200 автомобилей. Кроме этого, 400 легковушек стоят в 7-часовой пробке.

Такая же ситуация наблюдается на КПП "Долгобычив-Угринов", где водители ждут 8 часов. При этом на переходе "Зосин-Устилуг" обслуживания необходимо ждать примерно 3 часа.

Напомним, в ГПСУ сообщили, что на участке украинской границы с Польшей и Венгрией образовались пробки на въезд в Украину.

Как писало РБК-Украина ранее, 22 декабря Государственная пограничная служба предупреждала о возможных осложнениях въезда в Украину на западном участке государственной границы.