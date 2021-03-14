По данным Министерства здравоохранения, в очередь на вакцинацию в Украине записались почти 250 тысяч человек. Это предварительная запись, которая не означает, что вакцинировать будут именно в таком порядке.

Об этом говорится в сообщении Минздрава в Facebook .

Сообщается, что по состоянию на 13 марта в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 247 556 украинцев. Также сообщается, что на сегодня вакцинация проводится 90 мобильными бригадами по иммунизации.

Напомним, ранее сообщалось, что суточная динамика вакцинации в Украине упала более чем в два раза. В частности, вчера вакцинировали только 3 600 украинцев по сравнению с более 9 000 днем ранее.

С 1 марта Украине запустили предварительную запись на вакцинацию от COVID через портал "Дія" или контакт-центр Министерства здравоохранения. При этом запись подвязана под поставку вакцин. Ожидается, что люди из листа ожидания смогут получить прививки не ранее середины или конца лета, поскольку до этого времени будут вакцинировать приоритетные группы.

Предварительная запись не нужна для медиков, военных, людей из домов престарелых, соцработников, педагогов и сотрудников госорганов.