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До черги на вакцинацію в Україні записалися майже 250 тисяч осіб

Автор: РБК-Україна

За даними Міністерства охорони здоров'я, до черги на вакцинацію в Україні записалися майже 250 тисяч осіб. Це попередній запис, яка не означає, що вакцинувати будуть саме в такому порядку.

Про це йдеться в повідомленні МОЗ у Facebook.

Повідомляється, що станом на 13 березня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 247 556 українців. Також повідомляється, що на сьогодні вакцинація проводиться 90 мобільними бригадами з імунізації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що добова динаміка вакцинації в Україні впала більш ніж в два рази. Зокрема, вчора вакцинували тільки 3 600 українців порівняно з понад 9 000 днем раніше.

З 1 березня Україні запустили попередній запис на вакцинацію від COVID через портал "Дія" або контакт-центр Міністерства охорони здоров'я. При цьому запис підв'язано під поставку вакцин. Очікується, що люди з листа очікування зможуть отримати щеплення не раніше середини або кінця літа, оскільки до цього часу будуть вакцинувати пріоритетні групи.

Попередній запис не треба робити для медиків, військових, людей з будинків престарілих, соціальних працівників, педагогів і співробітників держорганів.

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