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Вакцинация в Украине: в Минздраве назвали побочные эффекты от Covishield

Новина українською → Киев, Суббота 13 марта 2021 19:41
Вакцинация в Украине: в Минздраве назвали побочные эффекты от Covishield Фото: Вакцинация в Украине Виталий Носач / РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Министерство здравоохранения дало разъяснения относительно противопоказаний к вакцинации от коронавируса и возможных реакций на индийскую вакцину Covishield, которую используют в Украине. В ведомстве напомнили, что перед вакцинацией должен быть проведен медицинский осмотр.

Минздрав опубликовал список побочных эффектов и противопоказаний в Facebook.

В ведомстве напомнили, что пациент перед прививкой должен сообщить врачу об аллергических реакциях его организма.

Противопоказания к вакцинации

Тяжелая аллергическая реакция на предыдущую дозу вакцины.

Гиперчувствительность к одному из компонентов вакцины (узнать состав вакцины можно у медицинских работников, которые проводят вакцинацию);

Острое заболевание (температура тела выше 38,5 градусов).

"Незначительные инфекции, например, простуда или субфебрильная температура, не должны задерживать вакцинацию", - отмечается в сообщении.

Вакцинация в Украине: в Минздраве назвали побочные эффекты от CovishieldВозможные реакции на вакцину

Покраснение, боль, отек в месте инъекции;

Лихорадка или озноб;

Головная боль, боль в мышцах или суставах;

Увеличенные лимфатические узлы;

Тошнота, утомляемость, бессонница.

Вакцинация в Украине: в Минздраве назвали побочные эффекты от Covishield"Вакцинация от COVID-19 поможет вам выработать иммунитет к вирусу. После введения вакцины организм определенным образом формирует иммунный ответ, который защитит от тяжелого течения и осложнений от болезни. Все препараты, включая вакцины, имеют свои риски. Обычно, любые побочные эффекты незначительны и могут длиться лишь несколько дней. Люди, которым проведена вакцинация, в течение 30 минут после прививки обязательно должны оставаться в медицинском учреждении на случай возникновения аллергических реакций", - говорится в сообщении.

Напомним, в очередь на COVID-вакцинацию записались более 241 тысячи украинцев. Такие данные по состоянию на 12 марта 2021 года.

Как писало РБК-Украина, вакцинация в государстве началась 24 февраля, в ее рамках используется препарат Covishield индийского производства, изготовленного по лицензии AstraZeneca. Закуплена партия объемом 500 тысяч доз должно пойти на вакцинацию около 250 тысяч украинцев.

Отметим, срок годности вакцины Covishield, которая применяется при вакцинации в Украине от COVID, заканчивается в июне.

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