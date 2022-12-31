Атака на Миколаївську область. ОВА анонсувала компенсацію для постраждалих

Сьогодні, 31 грудня, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, заявив, що всі жителі Миколаївської області, які постраждали від сьогоднішньої ракетної атаки росіян, отримають компенсацію.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на його заяву в Telegram.

Кім розповів, що він вже дав доручення надати разову допомогу всім, кому в Миколаївській області окупант зіпсував Новий рік.

Він також закликав жителів робити підтверджуючі знімки для подальшого отримання компенсації.

"Допомога не буде компенсацією матеріально, а більше компенсацією моральною. Чим можемо...", - написав голова Миколаївської ОВА.