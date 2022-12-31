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Атака на Миколаївську область. ОВА анонсувала компенсацію для постраждалих

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Миколаївська область, Субота 31 грудня 2022 19:57
Атака на Миколаївську область. ОВА анонсувала компенсацію для постраждалих Фото: голова Миколаївської ОВА ВІталій Кім (nikvesti.com)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 31 грудня, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, заявив, що всі жителі Миколаївської області, які постраждали від сьогоднішньої ракетної атаки росіян, отримають компенсацію.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на його заяву в Telegram.

Кім розповів, що він вже дав доручення надати разову допомогу всім, кому в Миколаївській області окупант зіпсував Новий рік.

Він також закликав жителів робити підтверджуючі знімки для подальшого отримання компенсації.

"Допомога не буде компенсацією матеріально, а більше компенсацією моральною. Чим можемо...", - написав голова Миколаївської ОВА.

Нагадаємо, сьогодні в наслідок російського обстрілу в Миколаєві шестеро людей зазнали поранень.

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Миколаїв Миколаївська область Николаевская ОГА Виталий Ким
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