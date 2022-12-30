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Чому росіяни запускають "Шахеди" вночі: пояснення Повітряних сил

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Україна, П'ятниця 30 грудня 2022 17:41
Чому росіяни запускають "Шахеди" вночі: пояснення Повітряних сил Фото: речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (armyinform.com.ua)
Автор: Каріна Левицька

Російські війська запускають дрони-камікадзе у нічний час, бо це унеможливлює їхнє знищення дешевими засобами для України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телеканалу "Київ".

"Дрони-камікадзе запускають саме у нічний час, бо це унеможливлює їхнє знищення більш дешевими засобами, а саме стрілецькою зброєю, зенітними гарматами та крупнокаліберними кулеметами", - сказав Ігнат.

Він пояснив, що збити дрон з автомата доволі важко, для цього треба мати "вдачу та майстерність", хоча такі випадки й трапляються.Він додав, що "Шахеди" можна збивати з крупнокаліберних кулеметів, проте це теж потребує особливих навичок.

"З крупнокаліберних кулеметів ще можливо. Які мають високу скорострільність та дальність польоту кулі. Там має ще бути дуже потужна майстерність ривка. Найчастіше дрони збивають зенітними ракетами, винищувачі підіймають, щоб перехоплювати ці цілі", - зазначив речник повітряних сил.

Нагадаємо, після нічної атаки російських дронів на Україну, президент Володимир Зеленський заявив, що це буде мати значні наслідки для Росії, адже вони лише заганяють себе в кут.

Раніше ми писали, що вчора, 29 грудня, після 10 російського масованого обстрілу по території України Юрій Ігнат заявив, що під час наступної атаки Росія може використати ще більше ракет.

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