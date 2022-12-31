Кім підтвердив "прильоти" по Миколаєву, в одному з районі міста виникла пожежа
Росіяни завдали удару по Миколаєву. Наразі в одному з районів міста виникла пожежа.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.
"Вийшов по місту, а в нас якраз "прильоти". Наразі відомо про пожежу. Щодо жертв невідомо. Виїхали чотири наряди рятувальників. З'ясовуємо деталі. В принципі різні частини міста, незрозуміло з чим це пов'язано", - розповів Кім.
Наразі рятувальники гасять пожежу на орієнтовній площі 150 кв. м. Там працює 5 одиниць техніки ДСНС та 25 рятувальників.
Нагадаємо, РБК-Україна розкриває усі подробиці масованого обстрілу до якого вдалась Росія напередодні Нового року. Також в Україні почались екстрені відключення світла на тлі російського удару.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.