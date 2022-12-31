Кім підтвердив "прильоти" по Миколаєву, в одному з районі міста виникла пожежа

Росіяни завдали удару по Миколаєву. Наразі в одному з районів міста виникла пожежа.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"Вийшов по місту, а в нас якраз "прильоти". Наразі відомо про пожежу. Щодо жертв невідомо. Виїхали чотири наряди рятувальників. З'ясовуємо деталі. В принципі різні частини міста, незрозуміло з чим це пов'язано", - розповів Кім.

Наразі рятувальники гасять пожежу на орієнтовній площі 150 кв. м. Там працює 5 одиниць техніки ДСНС та 25 рятувальників.