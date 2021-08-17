Обыски в Крыму: трех из пяти задержанных крымских татар отправили в СИЗО на два месяца

"Суд" в оккупированном Крыму отправил на два месяца в СИЗО трех из пяти задержанных сегодня крымских татар. Меру пресечения еще двоим активистам изберут завтра.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на украинского омбудсмена Людмилу Денисову.
"Подконтрольные России так называемые ′′суды", избрали трем из пяти задержанных крымских татар меры пресечения в виде содержания под стражей", - написала она в своем Facebook.
По ее данным, Райф Февзиев будет находиться в СИЗО Симферополь до 12 октября, а Джеббар Бециров - до 10 октября. Им инкриминируют ′′организацию деятельности′′ Хизб ут-Тахрир".
Рустем Таиров будет сидеть в СИЗО до 11 октября. Его обвиняют в ′′участии в организации′′ "Хизб ут-Тахрир".
"Завтра меру пресечения изберут Рустему Мурасову и Зауру Абдуллаеву", - уточнила омбудсмен.
Денисова отметила, что обыски в домах крымских татар прошли без присутствия адвокатов и предъявления соответствующих процессуальных документов на крымскотатарском языке.
Омбудсмен назвала преследование крымских татар оккупационными властями религиозно мотивированым и потребовала их немедленного освобождения.
Денисова также призывала международное сообщество усилить давление на Россию, чтобы остановить циничные преследования по политическим и религиозным мотивам коренных народов Украины - крымских татар.
Фото: трех из пяти задержанных в Крыму активистов арестовали на два месяца (facebook.com/denisovaombudsman)
Напомним, российские силовики сегодня проводили обыски в оккупированном Крыму. В результате оккупанты задержали 5 крымских татар.
На задержание крымчан отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, потребовав их немедленного освобождения.
МИД Украины также отреагировал на обыски, назвав их провокацией накануне "Крымской платформы".