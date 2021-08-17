Обыски в Крыму: трех из пяти задержанных крымских татар отправили в СИЗО на два месяца

"Подконтрольные России так называемые ′′суды", избрали трем из пяти задержанных крымских татар меры пресечения в виде содержания под стражей", - написала она в своем Facebook.

По ее данным, Райф Февзиев будет находиться в СИЗО Симферополь до 12 октября, а Джеббар Бециров - до 10 октября. Им инкриминируют ′′организацию деятельности′′ Хизб ут-Тахрир".

Рустем Таиров будет сидеть в СИЗО до 11 октября. Его обвиняют в ′′участии в организации′′ "Хизб ут-Тахрир".

"Завтра меру пресечения изберут Рустему Мурасову и Зауру Абдуллаеву", - уточнила омбудсмен.

Денисова отметила, что обыски в домах крымских татар прошли без присутствия адвокатов и предъявления соответствующих процессуальных документов на крымскотатарском языке.

Омбудсмен назвала преследование крымских татар оккупационными властями религиозно мотивированым и потребовала их немедленного освобождения.

Денисова также призывала международное сообщество усилить давление на Россию, чтобы остановить циничные преследования по политическим и религиозным мотивам коренных народов Украины - крымских татар.

Фото: трех из пяти задержанных в Крыму активистов арестовали на два месяца (facebook.com/denisovaombudsman)