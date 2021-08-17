Обшуки в Криму: трьох з п'яти затриманих кримських татар відправили в СІЗО на два місяці

"Підконтрольні Росії так звані "суди", обрали трьом з п'яти затриманих кримських татар запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою", - написала вона у своєму Facebook.

За її даними, Райф Февзієв перебуватиме в СІЗО Сімферополь до 12 жовтня, а Джеббар Бециров - до 10 жовтня. Їм інкримінують "організацію діяльності" Хізб ут-Тахрір".

Рустем Таїров сидітиме в СІЗО до 11 жовтня. Його звинувачують в" участі в організації ""Хізб ут-Тахрір".

"Завтра запобіжний захід оберуть Рустему Мурасову і Зауру Абдуллаєву", - уточнила омбудсмен.

Денісова зазначила, що обшуки в будинках кримських татар пройшли без присутності адвокатів і пред'явлення відповідних процесуальних документів кримськотатарською мовою.

Омбудсмен назвала переслідування кримських татар окупаційною владою релігійно мотивованим і зажадала їх негайного звільнення.

Денісова також закликала міжнародну спільноту посилити тиск на Росію, щоб зупинити цинічні переслідування з політичних і релігійних мотивів корінних народів України - кримських татар.

Фото: трьох з п'яти затриманих у Криму активістів заарештували на два місяці (facebook.com/denisovaombudsman)