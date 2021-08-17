ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

МИД об обысках в Крыму: провокация накануне Крымской платформы

Новина українською →
Киев, Вторник 17 августа 2021 12:39
МИД об обысках в Крыму: провокация накануне Крымской платформы Фото: МИД выразил протест РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест России из-за обысков и задержаний в Крыму. МИД требует освободить задержанных сегодня пять человек, а также всех незаконно удерживаемых ею граждан Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление МИД.

Украина призывает международное сообщество продолжить активную защиту прав и свобод жителей Крымского полуострова и усилить давление на РФ для прекращения ею грубых нарушений прав человека на территории временно оккупированного Крыма.

"Рассматриваем указанные незаконные обыски и задержания как провокацию накануне инаугурационного саммита Крымской платформы", - говорится в заявлении.

Напомним, российские силовики сегодня проводили обыски в оккупированном Крыму. В результате оккупанты задержали 5 крымских татар.

Читайте РБК-Украина в Google News
Крым МИД Украины
NEWS
Обнародовано постановление Кабмина о тарифах на электроэнергию: сколько будем платить
Обнародовано постановление Кабмина о тарифах на электроэнергию: сколько будем платить
DAILY
Казус Тупицкого. Почему суды отменяют решения Зеленского и чем это грозит
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Казус Тупицкого. Почему суды отменяют решения Зеленского и чем это грозит