Зеленский отреагировал на задержание крымских татар: Россия должна немедленно освободить людей

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия должна немедленно освободить задержанных сегодня крымских татар. Он также призвал прекратить преследование людей в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Зеленского.

Президент подчеркнул, что РФ снова вопиюще нарушает права человека в Крыму.

"Сегодня утром в домах крымских татар прошли обыски и задержания. Эти недопустимые преследования должны быть немедленно прекращены, а люди уволены", - отметил Зеленский.

Он также призвал мировое сообщество должным образом отреагировать на нарушения.