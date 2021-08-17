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Зеленский отреагировал на задержание крымских татар: Россия должна немедленно освободить людей

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Вторник 17 августа 2021 12:49
Зеленский отреагировал на задержание крымских татар: Россия должна немедленно освободить людей Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия должна немедленно освободить задержанных сегодня крымских татар. Он также призвал прекратить преследование людей в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Зеленского.

Президент подчеркнул, что РФ снова вопиюще нарушает права человека в Крыму.

"Сегодня утром в домах крымских татар прошли обыски и задержания. Эти недопустимые преследования должны быть немедленно прекращены, а люди уволены", - отметил Зеленский.

Он также призвал мировое сообщество должным образом отреагировать на нарушения.

Напомним, российские силовики сегодня проводили обыски в оккупированном Крыму. В результате оккупанты задержали 5 крымских татар.

МИД Украины уже отреагировал на обыски, назвав их провокацией накануне "Крымской платформы".

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