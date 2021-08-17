ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Обыски в Крыму: задержали 5 крымских татар

Новина українською →
Строгановка, Вторник 17 августа 2021 09:42
Обыски в Крыму: задержали 5 крымских татар Фото: в Крыму задержали 5 крымских татар (facebook.com/crimeansolidarity)
Автор: Анастасия Рокитна

Российские силовики сегодня проводили обыски в оккупированном Крыму. В результате оккупанты задержали 5 крымских татар.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Крымскую солидарность".

По итогам следственных мероприятий задержаны пять человек:

  • в Нахимовском районе города Севастополя сотрудники ФСБ забрали активистов Рустема Мурасова и Рустема Таирова,
  • в Балаклавском районе Севастополя - Джеббара Бекирова,
  • в Бахчисарайском районе - активиста Заура Абдуллаева,
  • в Симферопольском районе Крыма - Раифа Февзиева.

Четверых доставили в Управление Федеральной службы безопасности по республике Крым и городу Севастополю, Раифа Февзиева - в Управление Федеральной службы безопасности по республике Крым и городу Симферополю.

Раиф Февзиев - местный имам (религиозный деятель), окончивший медресе, крымскотатарский активист, многодетный отец.

Рустем Мурасов, Рустем Таиров, Джаббар Бекиров и Заур Абдуллаев занимались активизмом, систематически посещали политически мотивированные судебные заседания.

Напомним, сегодня силовики в Крыму проводили массовые обыски у крымских татар.

Читайте РБК-Украина в Google News
Крым
NEWS
Офис президента обжаловал "восстановление" Тупицкого
Офис президента обжаловал "восстановление" Тупицкого
DAILY
Казус Тупицкого. Почему суды отменяют решения Зеленского и чем это грозит
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Казус Тупицкого. Почему суды отменяют решения Зеленского и чем это грозит