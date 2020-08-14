Объявлены официальные результаты выборов в Беларуси

Лукашенко набрал более 80%
Центральная избирательная комиссия Беларуси объявила официальные результаты выборов президента. Действующий лидер Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.
Об этом сообщается на сайте белорусского ЦИК.
Сообщается, что по данным ЦИК, на выборах президента Беларуси проголосовали 5,8 млн избирателей. Голоса распределились следующим образом:
"Решением комиссии утверждены итоги выборов. Президентом Республики Беларусь избран Александр Григорьевич Лукашенко", - говорится в сообщении ЦИК.
Фото: результаты голосования
Напомним, ранее главная соперница действующего президента Светлана Тихановская заявила, что честный подсчет голосов на некоторых участках показал ее победу с большим отрывом.
Отметим, в Беларуси третий день продолжаются забастовки на крупнейших предприятиях с требованием провести честные выборы.