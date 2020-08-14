Оголошено офіційні результати виборів у Білорусі

Центральна виборча комісія Білорусі оголосила офіційні результати виборів президента. Чинний лідер Олександр Лукашенко набрав більше 80% голосів.

Про це повідомляється на сайті білоруського ЦВК.

Повідомляється, що за даними ЦВК, на виборах президента Білорусі проголосували 5,8 млн виборців. Голоси розподілилися наступним чином:

Олександр Лукашенко - 80,1% (4 661 075 голосів)

Світлана Тіхановська - 10,1% (588 622 голоси)

Андрій Дмитрієв - 1,21% (70 671 голос)

Анна Канопацька - 1,67% (97 489 голосів)

Сергій Черечень - 1,14% (66 613 голоси)

проти всіх - 4,59% (267 як 360 голосів)

"Рішенням комісії затверджено підсумки виборів. Президентом Республіки Білорусь обраний Олександр Григорович Лукашенко", - йдеться в повідомленні ЦВК.

Фото: результати голосування

Нагадаємо, раніше головна суперниця чинного президента Світлана Тіхановcька заявила, що чесний підрахунок голосів на деяких ділянках показав її перемогу з великим відривом.

Відзначимо, в Білорусі третій день тривають страйки на найбільших підприємствах з вимогою провести чесні вибори.