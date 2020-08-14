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Тихановская: в победу Лукашенко большинство не верит

Минск, Пятница 14 августа 2020 12:34
Тихановская: в победу Лукашенко большинство не верит
Фото: Светлана Тихановская (wikimedia by Serge Serebro)
Автор: РБК-Украина

Тихановская заявила, что она победила на участках, где голоса считали честно

На выборах в Беларуси в победу действующего президента Александра Лукашенко не верит большинство избирателей. При честном подсчете голосов побеждает его оппонентка Светлана Тихановская.

Об этом она заявила в своем видеообращении.

В частности, она выразила, что большинство избирателей в Беларуси - это сторонники перемен.

"Этому есть документальное подтверждение, копии протоколов. Там, где комиссии посчитали голоса честно, моя поддержка составила от 60 до 70%, а в Новой Боровой - 90%. Белорусы никогда больше не захотят жить с прежней властью. В его победу большинство не верит", - заявила Тихановская.

Напомним, накануне Минск первым из регионов обнародовал результаты президента Беларуси: в столице за Лукашенко проголосовали почти 65%, за Тихановскую - около 15%; при этом она победила на заграничных участках.

До этого стало известно о фальсификации результатов выборов на одном из участков в Витебске в пользу Лукашенко.

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