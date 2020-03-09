Обвиняемые в катастрофе MH17 рано или поздно понесут наказание, - адвокат

Четверо обвиняемых в причастности к катастрофе MH17 на Донбассе рано или поздно понесут реальное наказание. Об этом в перерыве судебного заседания заявил журналистам адвокат 27 семей жертв катастрофы Питер Лангстраат, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, четверо обвиняемых - Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко - рано или поздно понесут реальное наказание.

"Сейчас эти люди под протекцией российского режима. Но мы не знаем, как долго этот режим будет существовать", - заявил Лангстраат.

Он также отметил, что появление новых обвиняемых в этом деле очень вероятно, но они, скорее всего, будут проходить в новом, отдельном судебном процессе. Лангстраат также подчеркнул, что участие адвокатов одного из обвиняемых добавляет весомости нынешнему процессу, в том числе и в глазах родственников жертв катастрофы.

Напомним, ранее украинская сторона заявила, что по делу о катастрофе MH17 на Донбассе появятся новые подозреваемые.

Ожидается, что Окружному суду Гааги для решения в деле о причастности четырех обвиняемых к катастрофе малайзийского лайнера понадобится более 14 дней.