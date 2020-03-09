Обвинувачені у катастрофі MH17 рано чи пізно понесуть покарання, - адвокат

Четверо обвинувачених у причетності до катастрофи MH17 на Донбасі рано чи пізно понесуть реальне покарання. Про це в перерві судового засідання заявив журналістам адвокат 27 сімей жертв катастрофи Пітер Лангстраат, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, четверо обвинувачених - Ігор Гіркін, Сергій Дубинський, Олег Пулатов і Леонід Харченко - рано чи пізно зазнають реальне покарання.

"Зараз ці люди під протекцією російського режиму. Але ми не знаємо, як довго цей режим буде існувати", - заявив Лангстраат.

Він також зазначив, що поява нових обвинувачених у цій справі дуже ймовірна, але вони, швидше за все, будуть проходити в новому окремому судовому процесі. Лангстраат також підкреслив, що участь адвокатів одного з обвинувачених додає вагомості нинішньому процесу, в тому числі в очах родичів жертв катастрофи.

Нагадаємо, раніше українська сторона заявила, що у справі про катастрофу MH17 на Донбасі з'являться нові підозрювані.

Очікується, що Окружному суду Гааги для рішення у справі про причетність чотирьох обвинувачених до катастрофи малайзійського лайнера знадобиться понад 14 днів.