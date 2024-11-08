Обвалу фронту "немає й близько", але РФ домінує, - аналітик
Російські військові наразі домінують на фронті в Україні. Проте ніякого "обвалу фронту" немає й близько.
Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів воєнний оглядач Ігаль Левін.
"Ні, обвалу фронту навіть близько нібито немає. Це так некоректно, неправильно говорити. Те, що там якщо інтенсивно ворог просувається, то це не називається обвал фронту. Обвал фронту це інше. Росія домінує починаючи з 2022 року, ну або з 2014 року. А коли Росія не домінувала?", - зауважив Левін.
За його словами, Україна дійсно мала оперативні успіхи. Зокрема, коли звільнила Херсон або вигнала ворога з-під Києва, чи провела харківський бліцкриг.
"При цьому російські війська залишалися на території України: схід, південь, Крим. Тобто основна динаміка, грубо кажучи, ініціатива стратегічного масштабу залишалася за Росією. Тобто нічого в цьому плані не змінювалося. Росія домінувала, а зараз вона ще більше домінує і тисне", - наголосив він.
Водночас аналітик підкреслив, що якби оборона України була б неефективною, то ті просування Росії не давалися б їм такою ціною.
"Напевно, це було б у них просто, як то кажуть, "легка прогулянка". Легкою прогулянкою це ніяк не назвати. Інша річ, що їхні солдати згодні на це йти, вони згодні йти вперед і вмирати... Інша річ просто що вас мало, а їх багато. Тому доводиться відходити. Тобто маса вирішує. Вони тиснуть кількістю, перетискають кількістю постійно...", - сказав він.
Ситуація на фронті
Нагадаємо, що протягом минулої доби, 7 листопада, на фронті відбулось майже 150 бойових зіткнень. Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що найбільше ворог тиснув на одному зі східних напрямків.
Детальніше про ситуацію, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Водночас зауважимо, що станом на сьогодні росіяни втратили на війні в Україні вже більше як 700 тисяч військових. Детальніше про втрати ворога на сьогодні, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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