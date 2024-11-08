За добу 147 боїв. Основні зусилля ворог зосередив на Курахівському напрямку, - Генштаб

Протягом минулої доби, 7 листопада, на фронті відбулось 147 бойових зіткнень. Найбільше ворог тиснув на Курахівському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

"Вчора авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали шість ударів по районах зосередження особового складу і ОВТ противника, уразили два пункти управління та дві артилерійські системи", - пише Генштаб.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку відбулось три ворожі штурми в районі населеного пункту Вовчанськ.

На Куп'янському напрямку росіяни 12 разів атакували у бік Петропавлівки, Кругляківки, Кіндрашівки, Колісниківки та Лозової.

На Лиманському напрямку відбито 17 атак в районах Дружелюбівки, Греківки, Макіївки, Катеринівки, Тернів, Торського, Серебрянки, Білогорівки та Григорівки.

На Сіверському напрямку відбито атаку в районі Переїзного.

На Краматорському напрямку ворог сім разів атакував в районах Ступочок та Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив сім атак неподалік Торецька.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 24 наступальних дії агресора.

На Курахівському напрямку відбито 50 атак. Ворог зосереджував зусилля у районах Іллінки, Новоселидівки, Кремінної Балки, Новодмитрівки, Сонцівки й не тільки.

На Времівському напрямку росіяни здійснили п’ять штурмів наших позицій неподалік Трудового, Розливу та Сухих Ялів.

На Оріхівському напрямку ворог не атакував, втім, активно задіював авіацію для скидання керованих бомб.

На Придніпровському напрямку росіяни три рази атакували позиції наших воїнів, втім отримали жорстку відсіч.

Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабної війни Російська Федерація втратила вже більше ніж 705 тисяч одиниць особового складу. Лише за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1580 російських терористів, а також знищили: