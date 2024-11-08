Майже 1600 окупантів, 118 дронів і не лише. Генштаб оновив втрати РФ за добу

На 8 листопада втрати російських військ становили 1580 військових. Крім того, ЗСУ збили 118 дронів та підбили 49 ББМ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.11.24 орієнтовно склали:

Ситуація на фронті

На вечір 7 листопада на фронті в Україні відбулося 140 боїв. Ситуація на Курахівському напрямі залишається напруженою - ворог зосереджує там основні наступальні зусилля.

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