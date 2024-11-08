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Майже 1600 окупантів, 118 дронів і не лише. Генштаб оновив втрати РФ за добу

Україна, П'ятниця 08 листопада 2024 08:16
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Майже 1600 окупантів, 118 дронів і не лише. Генштаб оновив втрати РФ за добу Фото: названо втрати РФ в Україні на 8 листопада (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

На 8 листопада втрати російських військ становили 1580 військових. Крім того, ЗСУ збили 118 дронів та підбили 49 ББМ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.11.24 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 705880 (+1580) осіб ліквідовано;
  • танків – 9233 (+9) од.;
  • бойових броньованих машин – 18661 (+49) од.;
  • артилерійських систем – 20226 (+32) од.;
  • РСЗВ – 1245 од.;
  • засоби ППО – 996 од.;
  • літаків – 369 од.;
  • вертольотів – 329 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18526 (+118) од.;
  • крилаті ракети – 2631 од.;
  • кораблі/катери - 28 од.;
  • підводні човни – 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 28495 (+84) од.;
  • спеціальна техніка - 3602 (+6) од.

Ситуація на фронті

На вечір 7 листопада на фронті в Україні відбулося 140 боїв. Ситуація на Курахівському напрямі залишається напруженою - ворог зосереджує там основні наступальні зусилля.

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Майже 1600 окупантів, 118 дронів і не лише. Генштаб оновив втрати РФ за добу
Майже 1600 окупантів, 118 дронів і не лише. Генштаб оновив втрати РФ за добу
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