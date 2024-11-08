Обвала фронта "нет и близко", но РФ доминирует, - аналитик

Российские военные сейчас доминируют на фронте в Украине. Однако никакого "обвала фронта" даже близко нет.

"Нет, обвала фронта даже близко вроде бы нет. Это так некорректно, неправильно говорить. То, что там если интенсивно враг продвигается, то это не называется обвал фронта. Обвал фронта это другое. Россия доминирует начиная с 2022 года, ну или с 2014 года. А когда Россия не доминировала?", - заметил Левин.

По его словам, Украина действительно имела оперативные успехи. В частности, когда уволила Херсон или выгнала врага из-под Киева, провела ли харьковский блицкриг.

"При этом российские войска оставались на территории Украины: восток, юг, Крым. То есть основная динамика, грубо говоря, инициатива стратегического масштаба оставалась за Россией. То есть ничего в этом плане не менялось. Россия доминировала, а сейчас она еще больше доминирует и давит", - подчеркнул он.

В то же время аналитик подчеркнул, что если бы оборона Украины была бы неэффективна, то те продвижения России не давались бы им такой ценой.

"Наверное, это было бы у них просто, как говорится, "легкая прогулка". Легкой прогулкой это никак не назвать. Другое дело, что их солдаты согласны на это идти, они согласны идти вперед и умирать... Другое дело, что вас мало, а их много. Поэтому приходится отходить. То есть масса решает. Они давят количеством, пережимают количеством постоянно...", - сказал он.