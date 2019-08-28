Из-за обвала в Дрогобыче Зеленский поручил провести аудит всех жилых домов в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский из-за обвала дома в Дрогобыче поручил новому Кабинету министров провести аудит всех жилых домов в Украине. Об этом он написал в своем Facebook.

Зеленский отметил, что в работах на месте трагедии задействованы все необходимые силы местных спасателей.

"Этой ночью в Дрогобыче под завалами подъезда четырехэтажного дома оборвалась жизнь двух людей. В работах на месте трагедии задействованы все необходимые силы местных спасателей, несколько человек уже освободили из-под завалов, с другими держат связь мобильными телефонами. Очень надеюсь, что всех удастся спасти. Версий пока две: взрыв бытового газа и изношенность деревянных перекрытий ", - сообщил президент.

Он отметил, что жилой фонд, особенно в небольших городах, находится преимущественно в неудовлетворительном состоянии.

"Задачей нового правительства будет проведение аудита всех жилых домов по всей стране и разработка в кратчайшие сроки программы приведения в надлежащее состояние старых и возведение новых. Сочувствую родственникам погибших и надеюсь, что дома украинцев ни днем, ни ночью не разрушатся ни по каким причинам", - добавил глава государства.

Напомним, после взрыва в жилом доме в Дрогобыче (Львовская область) мэрия города решила отселить всех жильцов из-за угрозы нового обвала. Так, всех жителей, а это 64 семьи, планируют переселить в один из санаториев Трускавца.

Как писало РБК-Украина ранее, взрыв в четырехэтажном доме в Дрогобыче произошел 28 августа в 2:46 ночи. В результате взрыва произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж. На месте аварии развернули палаточный городок, куда временно поместили пострадавших.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел из-за утечки газа. Однако позже эту версия в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям назвали маловероятной. После взрыва под завалами могут находиться 5 человек.

В результате обвала дома погибли два человека.