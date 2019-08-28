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В Дрогобыче из-за новой угрозы отселят жильцов аварийного дома

Новости » Происшествия    28.08.2019 - 15:21
В Дрогобыче из-за новой угрозы отселят жильцов аварийного дома
Фото: взрыва в жилом доме в Дрогобыче (dsns.gov.ua)

Из дома в Дрогобыче планируют отселить 64 семьи

После взрыва в жилом доме в Дрогобыче (Львовская область) мэрия города решила отселить всех жильцов из-за угрозы нового обвала. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Zaxid.Net.

Как сообщил городской голова Дрогобыча Тарас Кучма, всех жителей, а это 64 семьи, планируют переселить в один из санаториев Трускавца.

"До 18:00 мне должны наши соцслужбы и другие службы предоставить подробную информацию. Куда и как будем отселять. Проводим переговоры с санаторием Трускавца", - сказал Тарас Кучма.

Председатель Львского облсовета Александр Ганущин сообщил, что семьям из Дрогобыча готовы предоставить место для проживания в санаториях Трускавца.

Напомним, взрыв в четырехэтажном доме в Дрогобыче произошел 28 августа в 2:46 ночи. В результате взрыва произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж. На месте аварии развернули палаточный городок, куда временно поместили пострадавших.

По предварительной информации спасателей, взрыв произошел из-за утечки газа. Однако позже эта версия была названа маловероятной. После взрыва под завалами могут находиться 5 человек.

Спасатели ищут под завалами еще 4 людей после взрыва в Дрогобыче В результате взрыва в Дрогобыче под завалами могут находиться еще 5 человек
Новости Украины Львовская областьавариядомВзрыв
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