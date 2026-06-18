Обвал цін: які АЗС 18 червня різко знизили вартість бензину, дизеля та газу

На українських АЗС місцями зафіксовано неочікуваний обвал цін на пальне. Суттєвий цінопад демонструє державна "Укрнафта", яка збільшує відрив від конкурентів.
РБК-Україна розповідає, скільки коштує пальне у четвер, 18 червня, та де шукати найнижчі цінники.
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Поки приватні мережі як OKKO та WOG тримають цінники незмінними, SOCAR та державна "Укрнафта" переписали прайси.
Порівняно з попереднім днем, 17 червня, на АЗС SOCAR на 1 гривню подешевшали дизельне пальне (як преміальне, так і звичайне) та скраплений газ.
Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 18 червня (інфографіка РБК-Україна)
Втім, найвідчутніше зниження продемонструвала мережа "Укрнафта", яка традиційно тримає найнижчі цінники. Тут фірмовий бензин А-95 (Energy) скинув одразу 3 гривні, дизель подешевшав на 2-4 гривні, а автогаз став вигіднішим на 2 гривні.
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"