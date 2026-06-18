Обвал цен: какие АЗС 18 июня резко снизили цены на бензин, дизель и газ

Главное: Бензин : Государственная компания "Укрнафта" устроила снижение цен, уменьшив стоимость фирменного А-95 Energy сразу на 3 гривны - до 73,90 грн/л.

: Государственная компания "Укрнафта" устроила снижение цен, уменьшив стоимость фирменного А-95 Energy сразу на 3 гривны - до 73,90 грн/л. Дизель : Стоимость дизельного топлива немного снизилась на заправках SOCAR, а "Укрнафта" обвалила цены на 2-4 гривны, предлагая дизельное топливо по 77,90 грн против 83,90 грн в частных сетях-гигантах.

: Стоимость дизельного топлива немного снизилась на заправках SOCAR, а "Укрнафта" обвалила цены на 2-4 гривны, предлагая дизельное топливо по 77,90 грн против 83,90 грн в частных сетях-гигантах. Газ: Автогаз также продемонстрировал приятное подешевение - на АЗС SOCAR цена упала на 1 гривну (до 44,90 грн), а на "Укрнафте" топливо подешевело на 2 гривны и сейчас является самым дешевым на рынке - 40,90 грн/л.

Что изменилось на АЗС

Пока частные сети, такие как OKKO и WOG, держат цены неизменными, SOCAR и государственная "Укрнафта" пересмотрели прайсы.

По сравнению с предыдущим днем, 17 июня, на АЗС SOCAR на 1 гривну подешевели дизельное топливо (как премиальное, так и обычное) и сжиженный газ.

Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 18 июня (инфографика РБК-Украина)

Впрочем, наиболее заметное снижение продемонстрировала сеть "Укрнафта", которая традиционно держит самые низкие цены. Здесь фирменный бензин А-95 (Energy) подешевел сразу на 3 гривны, дизель - на 2-4 гривны, а автогаз стал дешевле на 2 гривны.

Детализация цен на АЗС 18 июня, четверг

OKKO

Бензин Pulls 100: 88,90 грн

Бензин Pulls 95: 81,90 грн

Бензин А-95 Евро: 78,90 грн

ДП Pulls: 86,90 грн

ДП Евро: 83,90 грн

Газ: 44,90 грн

WOG

Бензин 100: 88,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн

Бензин 95 Евро: 78,90 грн

ДП Mustang: 86,90 грн

ДП Евро-5: 83,90 грн

Газ: 44,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 88,90 грн

Бензин NANO 95: 82,90 грн

Бензин А-95: 78,90 грн

ДП NANO Extro: 87,90 грн

ДП NANO: 84,90 грн

Газ: 44,90 грн

"Укрнафта"