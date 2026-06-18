Обвал цен: какие АЗС 18 июня резко снизили цены на бензин, дизель и газ

На украинских АЗС местами зафиксирован неожиданный обвал цен на топливо. Существенное снижение цен демонстрирует государственная компания "Укрнафта", которая увеличивает отрыв от конкурентов.
РБК-Украина рассказывает, сколько стоит топливо в четверг, 18 июня, и где найти самые низкие цены.
Главное:
Пока частные сети, такие как OKKO и WOG, держат цены неизменными, SOCAR и государственная "Укрнафта" пересмотрели прайсы.
По сравнению с предыдущим днем, 17 июня, на АЗС SOCAR на 1 гривну подешевели дизельное топливо (как премиальное, так и обычное) и сжиженный газ.
Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 18 июня (инфографика РБК-Украина)
Впрочем, наиболее заметное снижение продемонстрировала сеть "Укрнафта", которая традиционно держит самые низкие цены. Здесь фирменный бензин А-95 (Energy) подешевел сразу на 3 гривны, дизель - на 2-4 гривны, а автогаз стал дешевле на 2 гривны.
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"