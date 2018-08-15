Обвал моста в Генуе: украинцев среди погибших нет

В результате обрушения моста погибли по меньшей мере 37 человек

Украинцев среди погибших в результате обвала моста в Генуе нет. Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД Украины в Twitter.

"Префектура города Генуя сообщила, что среди погибших в результате обвала моста граждан Украины нет", - говорится в сообщении.

Напомним, что в результате обвала моста погибли по меньшей мере 37 человек. Среди погибших трое несовершеннолетних: ребенок 8 лет и два подростка в возрасте 13 и 16 лет. Кроме того, из-за обвала моста в Италии ранения получили 16 человек, 12 из них в тяжелом состоянии.

Также в Италии назвали вероятную причину обвала моста в Генуе.

Добавим, что министр транспорта Италии Даниил Тонінеллі заявил, что министерство подаст гражданский иск в суд против компании, которая отвечала за функционирование моста в Генуе.