В Італії назвали ймовірну причину обвалу мосту у Генуї

Прокурор італійського міста Франческо Коцци заявив, що причиною обвалення міг стати людський фактор

Ймовірною причиною обвалення моста в італійській Генуї міг стати людський чинник. Про це заявив головний прокурор італійського міста Франческо Коцци під час поїздки до місця події, передає телеканал TGcom24.

"Це була не випадковість, а людський фактор. Ми повинні відповісти тільки на одне питання: чому це сталося? Це наше завдання, і ми зробимо все необхідне, щоб знайти відповідь", - заявив прокурор.

Зазначимо, що при цьому він не пояснив, у чому саме міг полягати людський фактор. Як відомо, на мосту велися ремонтні роботи, в яких застосовувався мостовий кран.

Нагадаємо, за останніми даними, в результаті обвалення моста в Італії загинули 37 людей. Серед загиблих троє неповнолітніх: дитина 8 років і два підлітки у віці 13 і 16 років. Крім того, через обвал мосту в Італії поранення отримали 16 людей, 12 з них у важкому стані.

Міністр транспорту Італії Даніло Тонінеллі заявив, що міністерство подасть цивільний позов у суд проти компанії, яка відповідала за функціонування мосту в Генуї.