Обвал моста в Генуї: українців серед загиблих немає

Новини Надзвичайні події 15.08.2018 - 15:17
Фото: обвал мосту в Генуї (twitter.com/UkrZaKordonom)
Фото: обвал мосту в Генуї (twitter.com/UkrZaKordonom)

Внаслідок обвалу моста загинули щонайменше 37 людей

Українців серед загиблих внаслідок обвалу мосту в Генуї немає. Про це повідомляє Департамент консульської служби МЗС України у Twitter.  

"Префектура міста Генуя повідомила, що серед загиблих внаслідок обвалу моста громадян України немає", - йдеться у повідомленні.

Обвал моста в Генуї: українців серед загиблих немає

Нагадаємо, що внаслідок обвалу моста загинули щонайменше 37 людей. Серед загиблих троє неповнолітніх: дитина 8 років і два підлітки у віці 13 і 16 років. Крім того, через обвал мосту в Італії поранення отримали 16 людей, 12 з них у важкому стані.

Також в Італії назвали ймовірну причину обвалу мосту у Генуї. 

Додамо, що міністр транспорту Італії Данило Тонінеллі заявив, що міністерство подасть цивільний позов у суд проти компанії, яка відповідала за функціонування мосту в Генуї.

 

 

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Теги:  Італія,  мост,  украинцы  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС