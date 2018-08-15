Обвал моста в Генуї: українців серед загиблих немає

Внаслідок обвалу моста загинули щонайменше 37 людей

Українців серед загиблих внаслідок обвалу мосту в Генуї немає. Про це повідомляє Департамент консульської служби МЗС України у Twitter.

"Префектура міста Генуя повідомила, що серед загиблих внаслідок обвалу моста громадян України немає", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що внаслідок обвалу моста загинули щонайменше 37 людей. Серед загиблих троє неповнолітніх: дитина 8 років і два підлітки у віці 13 і 16 років. Крім того, через обвал мосту в Італії поранення отримали 16 людей, 12 з них у важкому стані.

Також в Італії назвали ймовірну причину обвалу мосту у Генуї.

Додамо, що міністр транспорту Італії Данило Тонінеллі заявив, що міністерство подасть цивільний позов у суд проти компанії, яка відповідала за функціонування мосту в Генуї.