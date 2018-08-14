В Италии обрушился мост: погибли по меньшей мере 20 человек

Также сообщается о 20 машинах, оказавшихся под завалами

В результате обрушения автомобильного моста в Генуе (Италия) погибли по меньшей мере 20 человек. Об этом сообщает издание Il Fatto Quotidiano со ссылкой на слова спасателей, участвовавших в разборе завалов.

Кроме того, согласно информации, во время обрушения на мосту находилось не менее десятка автомобилей.

По словам министра транспорта Италии Данило Тонинелли, авария стала "большой трагедией" для страны.

Он также сообщил на своей странице в Twitter, что уже направляется на место катастрофы вместе со своим заместителем.

Фото (twitter.com/poliziadistato, BeckyBluepuff, RoelantSiekman, anathema_FPE,crofin67, followalexcam)

Напомним, сегодня, 14 августа, итальянском городе Генуя в области Лигурия на севере страны частично обрушился виадук. Позже появилось видео происшествия. Отмечалось, что в момент обрушения на мосту находилось много автомобилей.