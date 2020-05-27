Обвал моста в Днепропетровской области: установлена понтонная переправа

В Днепропетровской области завершились монтажные работы по установке понтонной переправы рядом с обрушенным мостом через залив Каховского водохранилища. Для введения в эксплуатацию осталось провести некоторые работы.

Об этом сообщил глава Днепропетровской облгосадминистрации Александр Бондаренко в Facebook.

"Вчера вечером специалисты завершили монтаж 21 понтонного звена, после чего переправу закрепили и выровняли. На сегодня среди обязательных работ осталось лишь заключения асфальтового покрытия на понтоны и стыковки наземных подъездов с переправой. Мост также обустроят перилами, внешним освещением, светофорами. После этого он будет введен в эксплуатацию", - написал Бондаренко.

Напомним, 20 мая в селе Алексеевка Днепропетровской области под фурой обрушилась часть моста через залив Каховского водохранилища на трассе Кропивницкий-Запорожье.

В результате инцидента никто не пострадал, при этом полиция открыла три уголовных дела.

Позже в Днепропетровской ОГА сообщили, что мост был причиной обвала моста стала перегруженная в несколько раз фура.