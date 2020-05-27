Обвал мосту в Дніпропетровській області: встановлена понтонна переправа

У Дніпропетровській області завершилися монтажні роботи по установці понтонної переправи поруч з обрушенным мостом через затока Каховського водосховища. Для введення в експлуатацію залишилося провести деякі роботи.

Про це повідомив голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Бондаренко в Facebook.

"Вчора ввечері фахівці завершили монтаж 21 понтонного ланки, після чого переправу закріпили і вирівняли. На сьогодні серед обов'язкових робіт залишилося лише укладання асфальтового покриття на понтони і стикування наземних під'їздів з переправою. Міст також облаштують поручнями, зовнішнім освітленням, світлофорами. Після цього він буде введений в експлуатацію", - написав Бондаренко.

Нагадаємо, 20 травня в селі Олексіївка Дніпропетровській області під фурою обрушилася частина моста через затоку Каховського водосховища на трасі Кропивницький-Запоріжжя.

В результаті інциденту ніхто не постраждав, при цьому поліція відкрила три кримінальні справи.

Пізніше в Дніпропетровській ОДА повідомили, що міст був причиною обвалу мосту стала перевантажена в кілька разів фура.