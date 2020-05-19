Обвал будинку в Одесі: поліція вивчить записи з камер відеоспостереження

Фото: зруйнований будинок в Одесі (dsns.gov.ua)

Внаслідок обвалу дому його мешканці не постраждали, оскільки вдома нікого не було

Поліція вивчить записи з камер відеоспостереження, аби встановити причини обвалу будинку в Одесі. Відомо, що потерпілих внаслідок руйнування житлового будинку немає.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ (МВС).

"Встановлено, що обвал стався у чотирьох квартирах. Поліцейські встановили їх мешканців та з'ясували, що на момент події нікого з них вдома не було", - зазначили у прес-службі.

За словами начальника Одеського обласного відділу Національної поліції Олега Беха, мешканці зруйнованого будинку будуть перевезені до визначеного мерією місця тимчасового проживання.

Поліцейські на місці події провели огляд, опитали свідків та очевидців.

Нагадаємо, 18 травня, в Одесі стався обвал стіни житлового будинку по вулиці Торговій, 20. Попередньо, обвал міг статися через вибух в результаті витоку газу.

Автор: Виталия Мазур