ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Обвал будинку у Дрогобичі: затримані двоє працівників комунального підприємства

Новини » Надзвичайні події    29.08.2019 - 09:23
Обвал будинку у Дрогобичі: затримані двоє працівників комунального підприємства
Фото: обвал будинку в Дрогобичі (dsns.gov.ua)

За фактом обвалу частини житлового будинку у місті Дрогобич відкрито кримінальне провадження

Поліції затримала двох працівників комунального підприємства через обвал під'їзду в Дрогобичі. Про це повідомляє прес-служба поліції.

Поліцейські затримали 57-річного місцевого мешканця та 60-річну жительку міста Дрогобич.

"За фактом обвалу частини житлового будинку на вулиці Грушевського, 101 у місті Дрогобич відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.270-1 (умисне знищення або пошкодження об'єктів житлово-комунального господарства), ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч.2 ст.367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України", - повідомляє прес-служба.

Зазначимо, що в результаті обвалу під'їзду в Дрогобичі загинули 8 людей. З під завалів врятовано 7 осіб (з них 5 дітей), яких госпіталізовано до медичних закладів з різними травмами.

У свою чергу, мешканці будинку вважають, що причиною обвалу могли стати ремонтні роботи в перукарні на першому поверсі. Очевидці відзначають, що вибуху не було (попередня версія обвалу - вибух газу, - ред.), був гуркіт від руйнування.

РБК-Україна писало, що у Дрогобичі протягом 29 і 30 серпня оголошено жалобу за загиблими в результаті обвалу в житловому будинку.

У Дрогобичі під завалами будинку знайшли 8 тіл У Дрогобичі під завалами під'їзду знайшли тіло третього загиблого
Новини України обвалВибух
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся