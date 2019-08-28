В Дрогобыче объявили двухдневный траур по погибшим

Фото: место происшествия (dsns.gov.ua)

Траур объявлен на 29 и 30 августа

В Дрогобыче на 29 и 30 августа объявлен траур по погибшим в результате обрушения в жилом доме. Об этом сообщает пресс-служба Дрогобычского горсовета.

В знак скорби по погибшим в дни траура на всей территории города призывают приспустить государственный флаг Украины с траурной лентой на зданиях и сооружениях местного самоуправления. Рекомендуют ограничить проведение развлекательно-концертных мероприятий, также запрещено звучание развлекательной музыки на рынках, в заведениях торговли и ресторанного хозяйства, и в общественном транспорте.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что обвал в четырехэтажном доме в Дрогобыче произошел 28 августа в 2:46 ночи. В результате произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж. На месте аварии развернули палаточный городок, куда временно поместили пострадавших.

В результате инцидента погибли 2 человека. Еще 4 человека ищут под завалами разрушенного здания.

Предполагалось, что произошел взрыв из-за утечки газа. Однако позже эту версию назвали маловероятной.