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В Дрогобыче объявили двухдневный траур по погибшим

Новости » Общество    28.08.2019 - 21:57
В Дрогобыче объявили двухдневный траур по погибшим
Фото: место происшествия (dsns.gov.ua)

Траур объявлен на 29 и 30 августа

В Дрогобыче на 29 и 30 августа объявлен траур по погибшим в результате обрушения в жилом доме. Об этом сообщает пресс-служба Дрогобычского горсовета.

В знак скорби по погибшим в дни траура на всей территории города призывают приспустить государственный флаг Украины с траурной лентой на зданиях и сооружениях местного самоуправления. Рекомендуют ограничить проведение развлекательно-концертных мероприятий, также запрещено звучание развлекательной музыки на рынках, в заведениях торговли и ресторанного хозяйства, и в общественном транспорте.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что обвал в четырехэтажном доме в Дрогобыче произошел 28 августа в 2:46 ночи. В результате произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж. На месте аварии развернули палаточный городок, куда временно поместили пострадавших.

В результате инцидента погибли 2 человека. Еще 4 человека ищут под завалами разрушенного здания.

Предполагалось, что произошел взрыв из-за утечки газа. Однако позже эту версию назвали маловероятной.

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