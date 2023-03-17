"Обурливо і неприйнятно". В Кремлі відреагували на видачу ордера на арешт Путіна

РФ вважає формулювання питання видачі ордера на арешт російського диктатора Володимира Путіна "обурливим і неприйнятним".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прессекретар президента Росії Дмитра Пєскова, яку приводить російські ЗМІ.

"Саме формулювання питання ми вважаємо обурливою та неприйнятною", - йдеться у заяві. Він сказав, що РФ, як і ціла низка держав, не визнає юрисдикцію цього суду і будь-які подібні рішення з точки зору права для Росії є "нікчемним". Проте Пєсков ухилився від відповіді на питання щодо того, чи не вважають у Кремлі небезпечними для безпеки президента РФ поїздки до країн, які визнають юрисдикцію Міжнародного кримінального суду.