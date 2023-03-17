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"Возмутительно и неприемлемо". В Кремле отреагировали на выдачу ордера на арест Путина

Новина українською →
Пятница 17 марта 2023 18:45
"Возмутительно и неприемлемо". В Кремле отреагировали на выдачу ордера на арест Путина Фото: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (kremlin ru)
Автор: Дмитрий Браславский

РФ считает формулировку вопроса выдачи ордера на арест российского диктатора Владимира Путина "возмутительной и неприемлемой".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, которое приводит российские СМИ.

"Саму формулировку вопроса мы считаем возмутительной и неприемлемой", - говорится в заявлении.

Он сказал, что РФ, как и целый ряд государств, не признает юрисдикцию этого суда и какие-либо подобные решения с точки зрения права для России "ничтожны".

Однако Песков уклонился от ответа на вопрос о том, не считают ли в Кремле опасными для безопасности президента РФ поездки в страны, признающие юрисдикцию Международного уголовного суда.

Ранее стало известно, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина, поскольку он виновен в незаконной депортации украинцев.

Позже генпрокурор Андрей Костин объяснил, что такое решение является сигналом для мира о преступном российском режиме.

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