"Возмутительно и неприемлемо". В Кремле отреагировали на выдачу ордера на арест Путина

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, которое приводит российские СМИ.

"Саму формулировку вопроса мы считаем возмутительной и неприемлемой", - говорится в заявлении.

Он сказал, что РФ, как и целый ряд государств, не признает юрисдикцию этого суда и какие-либо подобные решения с точки зрения права для России "ничтожны".

Однако Песков уклонился от ответа на вопрос о том, не считают ли в Кремле опасными для безопасности президента РФ поездки в страны, признающие юрисдикцию Международного уголовного суда.