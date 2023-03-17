"Возмутительно и неприемлемо". В Кремле отреагировали на выдачу ордера на арест Путина
РФ считает формулировку вопроса выдачи ордера на арест российского диктатора Владимира Путина "возмутительной и неприемлемой".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, которое приводит российские СМИ.
"Саму формулировку вопроса мы считаем возмутительной и неприемлемой", - говорится в заявлении.
Он сказал, что РФ, как и целый ряд государств, не признает юрисдикцию этого суда и какие-либо подобные решения с точки зрения права для России "ничтожны".
Однако Песков уклонился от ответа на вопрос о том, не считают ли в Кремле опасными для безопасности президента РФ поездки в страны, признающие юрисдикцию Международного уголовного суда.
Ранее стало известно, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина, поскольку он виновен в незаконной депортации украинцев.
Позже генпрокурор Андрей Костин объяснил, что такое решение является сигналом для мира о преступном российском режиме.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.