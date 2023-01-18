Обсяг експорту української агропродукції через дунайські порти зріс у 40 разів

Обсяг експорту української агропродукції через порти Дунаю виріс у 2022 році у 40 разів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар директора департаменту Одеської ОВА Олександра Гайдука на брифінгу у медіацентрі "Україна - Укрінформ".

Як зазначив Гайдук, через ці гавані бізнес вивіз майже 7 млн тонн аграрних вантажів.

"Загальна переробка вантажів через дунайські порти Рені, Ізмаїл, Кілія збільшилася у 3 рази. За 2022 рік відвантажено 16,1 млн тонн вантажів проти 5,5 млн тонн за аналогічний період 2021 року. Обсяги експорту виросли більш ніж у 4,2 раза - 13,15 млн тонн у 2022 році проти 3,1 млн тонн у 2021-му”, - зазначив представник Одеської адміністрації.

Гайдук наголосив, що після деокупації острова Зміїний, тобто з початку липня, відкрито рух каналом гирла Бистре, що дало змогу розвантажити рейд каналу Суліна та вдвічі прискорити експорт зернових.

Посадовець також поділився планами Адміністрації морських портів України на 2023 рік - провести днопоглиблювальні роботи у глибоководному суднохідному ходу Дунай - Чорне море та в акваторії портів Ізмаїл, Рені та Усть-Дунайськ.

"Це дозволить українським портам приймати великотоннажні судна дедвейтом 8 тисяч тонн замість сьогоднішніх 1-1,5 тонни", - підкреслив Гайдук.