Обсяг експорту української агропродукції через дунайські порти зріс у 40 разів
Обсяг експорту української агропродукції через порти Дунаю виріс у 2022 році у 40 разів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар директора департаменту Одеської ОВА Олександра Гайдука на брифінгу у медіацентрі "Україна - Укрінформ".
Як зазначив Гайдук, через ці гавані бізнес вивіз майже 7 млн тонн аграрних вантажів.
"Загальна переробка вантажів через дунайські порти Рені, Ізмаїл, Кілія збільшилася у 3 рази. За 2022 рік відвантажено 16,1 млн тонн вантажів проти 5,5 млн тонн за аналогічний період 2021 року. Обсяги експорту виросли більш ніж у 4,2 раза - 13,15 млн тонн у 2022 році проти 3,1 млн тонн у 2021-му”, - зазначив представник Одеської адміністрації.
Гайдук наголосив, що після деокупації острова Зміїний, тобто з початку липня, відкрито рух каналом гирла Бистре, що дало змогу розвантажити рейд каналу Суліна та вдвічі прискорити експорт зернових.
Посадовець також поділився планами Адміністрації морських портів України на 2023 рік - провести днопоглиблювальні роботи у глибоководному суднохідному ходу Дунай - Чорне море та в акваторії портів Ізмаїл, Рені та Усть-Дунайськ.
"Це дозволить українським портам приймати великотоннажні судна дедвейтом 8 тисяч тонн замість сьогоднішніх 1-1,5 тонни", - підкреслив Гайдук.
У листопаді минулого року РБК-Україна повідомляло, що Українське дунайське пароплавство запускає проєкт "Дунайський зерновий шлях" щодо транспортування агропродукції до румунського порту Констанца.
Раніше ми писали, що за словами президента України Володимира Зеленського, Україна збільшила транзит зерна через Дунай.
Нагадаємо, що на Дунаї буде розширено акваторію портів. Це дозволить підвищити безпеку судноплавства на Дунаї, зокрема контролю та підтримання оголошених глибин.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.