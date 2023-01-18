Объем экспорта украинской агропродукции через дунайские порты вырос в 40 раз

Объем экспорта украинской агропродукции через порты Дуная вырос в 2022 году в 40 раз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий директора департамента Одесской ОВА Александра Гайдука на брифинге в медиа-центре "Украина - Укринформ".

Как отметил Гайдук, через эти гавани бизнес вывез почти 7 млн тонн аграрных грузов.

"Общая переработка грузов через дунайские порты Рени, Измаил, Килия увеличилась в 3 раза. За 2022 год отгружено 16,1 млн тонн грузов против 5,5 млн тонн за аналогичный период 2021 года. Объемы экспорта выросли более чем в 4,2 раза - 13,15 млн тонн в 2022 году против 3,1 млн тонн в 2021-м”, - отметил представитель Одесской администрации.

Гайдук подчеркнул, что после деоккупации острова Змеиный, то есть с начала июля, открыто движение по каналу устья Быстрое, что позволило разгрузить рейд канала Сулина и вдвое ускорить экспорт зерновых.

Чиновник также поделился планами Администрации морских портов Украины на 2023 год - провести дноуглубительные работы по глубоководному судоходному ходу Дунай - Черное море и в акватории портов Измаил, Рени и Усть-Дунайск.

"Это позволит украинским портам принимать крупнотоннажные суда дедвейтом 8 тысяч тонн вместо сегодняшних 1-1,5 тонны", - подчеркнул Гайдук.