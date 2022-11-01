Україна запускає проект "Дунайський зерновий шлях": що відомо

Про це заявив генеральний директор УДП Дмитро Москаленко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook .

"Ще влітку ми припускали, що Росія може будь-якої миті спробувати зірвати "зернову ініціативу". Тому наполегливо та системно розвивали наш проект "Дунайський зерновий шлях", - зазначив Москаленко.

Він також наголосив, що пароплавство інвестувало у створення власної перевалки зернових і домовилося з румунською групою компаній TTS про швидку та ефективну схему перевалки в порту Констанци.

За рахунок швидшого процесу навантаження та розвантаження середній час обороту каравану скоротиться приблизно на 30%. Власникам вантажу не доведеться зазнавати фінансових втрат внаслідок тривалих очікувань у черзі біля термінала.

Важливою складовою проекту є оснащення суден системами онлайн-контролю, відеоспостереження та збільшення кількості судноводіїв в екіпажі. Це значно підвищує ефективність роботи флоту. За прогнозами УДП, у майбутньому баржовий караван зможе здійснювати до двох рейсів на місяць.

На другому етапі проекту "Дунайський зерновий шлях" передбачається будівництво нових барж. Також найближчим часом розпочинається модернізація тяги та капітальний ремонт самохідного флоту із заміною двигунів.