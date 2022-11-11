Україна розширює акваторію портів на Дунаї

На засіданні уряду 11 листопада було ухвалено рішення, спрямоване на збільшення пропускної здатності портів Ізмаїл, Рені та Усть-Дунайськ. Це дозволить підвищити безпеку судноплавства на Дунаї, зокрема контролю та підтримання оголошених глибин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля .

За словами прем'єра, завдяки розширенню акваторії дунайських портів Україна зможе наростити експорт та посилити економічну стабільність.

"За останні пів року нам вдалося збільшити вантажообіг цих портів з 30 тисяч тонн на місяць до 1,7 млн тонн. Більш ніж у 50 разів. І це не межа. Працюємо над подальшим розширенням їх спроможностей", - зауважив Шмигаль.

На початку листопада Українське дунайське пароплавство запустило проєкт "Дунайський зерновий шлях" з транспортування агропродукції до румунського порту Констанца.