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Україна розширює акваторію портів на Дунаї

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Україна , П'ятниця 11 листопада 2022 20:09
Україна розширює акваторію портів на Дунаї Фото: в акваторії Дунаю буде підвищено безпеку судноплавства і пропускну здатність портів (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

На засіданні уряду 11 листопада було ухвалено рішення, спрямоване на збільшення пропускної здатності портів Ізмаїл, Рені та Усть-Дунайськ. Це дозволить підвищити безпеку судноплавства на Дунаї, зокрема контролю та підтримання оголошених глибин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

За словами прем'єра, завдяки розширенню акваторії дунайських портів Україна зможе наростити експорт та посилити економічну стабільність.

"За останні пів року нам вдалося збільшити вантажообіг цих портів з 30 тисяч тонн на місяць до 1,7 млн тонн. Більш ніж у 50 разів. І це не межа. Працюємо над подальшим розширенням їх спроможностей", - зауважив Шмигаль.

На початку листопада Українське дунайське пароплавство запустило проєкт "Дунайський зерновий шлях" з транспортування агропродукції до румунського порту Констанца.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що на спільному кордоні України і Румунії відкрили новий пункт пропуску "Красноїльськ".

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