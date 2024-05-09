Обстрілюють з самого ранку. В Нікополі від ударів загинули двоє людей, багато постраждалих

Сьогодні, 9 травня, російські терористи протягом дня обстрілюють Нікопольський район Дніпропетровської області. Внаслідок ударів двоє людей загинули.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергія Лисака.
Як розповів Лисак, ворог обстрілює район з ранку до вечора з артилерії, "Градів" та дронами-камікадзе. Загалом було зафіксовано більше 20 атак.
Найбільше постраждав Нікополь. Внаслідок ударів у місті:
Також через удари були пошкоджені:
Фото: в Нікополі від ударів загинули двоє людей, багато постраждалих (t.me/dnipropetrovskaODA)
Також були понівечені садочок, пожежна частина, будівля благодійної організації, банк, магазин, десятки автомобілів та службовий транспорт рятувальників й "швидка".
Російські терористи регулярно завдають ударів по Нікополю через його близькість до тимчасово окупованого Енергодару Запорізької області.
Зранку терористи завдали удару по місту внаслідок чого загинули 62-річний чоловік та 65-річна жінка. Також було відомо про двох поранених - 39 й 67 річних чоловіків.
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