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Обстрілюють з самого ранку. В Нікополі від ударів загинули двоє людей, багато постраждалих

Фото: в Нікополі від ударів загинули двоє людей, багато постраждалих (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 9 травня, російські терористи протягом дня обстрілюють Нікопольський район Дніпропетровської області. Внаслідок ударів двоє людей загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергія Лисака.

Як розповів Лисак, ворог обстрілює район з ранку до вечора з артилерії, "Градів" та дронами-камікадзе. Загалом було зафіксовано більше 20 атак. 

Найбільше постраждав Нікополь. Внаслідок ударів у місті: 

  • двоє загиблих; 
  • восьмеро постраждалих, серед яких дівчата 15 та 16 років. Наразі неповнолітні перебувають в стані середньої тяжкості. 

Також через удари були пошкоджені: 

  • 8 багатоповерхівок; 
  • 25 приватних будинків; 
  • 16 господарських споруд; 
  • теплиці; 
  • 30 сонячних панелей; 
  • лінії електропередач; 
  • газогони. 
 

Фото: в Нікополі від ударів загинули двоє людей, багато постраждалих (t.me/dnipropetrovskaODA)

Також були понівечені садочок, пожежна частина, будівля благодійної організації, банк, магазин, десятки автомобілів та службовий транспорт рятувальників й "швидка". 

Ситуація в Нікополі 

Російські терористи регулярно завдають ударів по Нікополю через його близькість до тимчасово окупованого Енергодару Запорізької області. 

Зранку терористи завдали удару по місту внаслідок чого загинули 62-річний чоловік та 65-річна жінка. Також було відомо про двох поранених - 39 й 67 річних чоловіків. 

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Нікополь