У ЗСУ розповіли про загадковий вихід російського корабля у море на тлі обстрілу України
Росія перед вчорашнім обстрілом України вивела у море два кораблі. Один з них випустив ракети по Україні, мета виходу іншого корабля - невідома.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Сил оборони півдня України Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.
"Вчора був вихід двох носіїв. Один - підводний човен. Він, ймовірно, і завдав удар чотирма крилатими ракетами "Калібр". Усі вони були знищені", - повідомив Плетенчук.
Речник додав, що інший ракетоносій - це ракетний корабель проєкту "Буян-м". Він виходив на зовнішній рейд.
"Виходив з Новоросійська. Проте після цього повернувся. З якою метою, поки що незрозуміло. Але підтвердження, що він використовувався для завдання удару нема", - зазначив він.
Атака Росії 8 травня
Нагадаємо, минулої ночі Росія випустила по Україні десятки ракет різних типів та дронів-камікадзе, зокрема і крилаті ракети морського базування "Калібр". Сили ППО України збили частину повітряних цілей, але були і влучання.
Під ударом росіян знову була енергетика України, були пошкоджені об'єкти у шести областях, а також три ТЕС.
Крім того, енергетики попереджали, що через нові пошкодження в Україні можуть запровадити відключення світла. Їх вводили лише для бізнесу.
Що відомо про наслідки чергової атаки Росії - у матеріалі РБК-Україна.
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