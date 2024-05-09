Обстреливают с самого утра. В Никополе от ударов погибли два человека, много пострадавших

Сегодня, 9 мая, российские террористы в течение дня обстреливают Никопольский район Днепропетровской области. В результате ударов два человека погибли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергея Лысака.
Как рассказал Лысак, враг обстреливает район с утра до вечера из артиллерии, "Градов" и дронами-камикадзе. Всего было зафиксировано более 20 атак.
Больше всего пострадал Никополь. В результате ударов в городе:
Также из-за ударов были повреждены:
Фото: в Никополе от ударов погибли два человека, многие пострадавшие (t.me/dnipropetrovskaODA)
Также были изувечены садик, пожарная часть, здание благотворительной организации, банк, магазин, десятки автомобилей и служебный транспорт спасателей и "скорая".
Российские террористы регулярно наносят удары по Никополю из-за его близости к временно оккупированному Энергодару Запорожской области.
Утром террористы нанесли удар по городу в результате чего погибли 62-летний мужчина и 65-летняя женщина. Также было известно о двух раненых - 39 и 67 летних мужчин.
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