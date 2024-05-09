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Обстреливают с самого утра. В Никополе от ударов погибли два человека, много пострадавших

Фото: в Никополе от ударов погибли два человека, многие пострадавшие (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 9 мая, российские террористы в течение дня обстреливают Никопольский район Днепропетровской области. В результате ударов два человека погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергея Лысака.

Как рассказал Лысак, враг обстреливает район с утра до вечера из артиллерии, "Градов" и дронами-камикадзе. Всего было зафиксировано более 20 атак. 

Больше всего пострадал Никополь. В результате ударов в городе: 

  • двое погибших; 
  • восемь пострадавших, среди которых девушки 15 и 16 лет. Сейчас несовершеннолетние находятся в состоянии средней тяжести. 

Также из-за ударов были повреждены: 

  • 8 многоэтажек; 
  • 25 частных домов; 
  • 16 хозяйственных построек; 
  • теплицы; 
  • 30 солнечных панелей; 
  • линии электропередач; 
  • газопроводы. 
 

Фото: в Никополе от ударов погибли два человека, многие пострадавшие (t.me/dnipropetrovskaODA)

Также были изувечены садик, пожарная часть, здание благотворительной организации, банк, магазин, десятки автомобилей и служебный транспорт спасателей и "скорая". 

Ситуация в Никополе

Российские террористы регулярно наносят удары по Никополю из-за его близости к временно оккупированному Энергодару Запорожской области. 

Утром террористы нанесли удар по городу в результате чего погибли 62-летний мужчина и 65-летняя женщина. Также было известно о двух раненых - 39 и 67 летних мужчин. 

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Никополь