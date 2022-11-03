Обстрілює Україну з корабля РФ. Колишній військовий ЗСУ отримав підозру

Колишній військовий ЗСУ у 2014 році перейшов на бік Росії після анексії Криму. Тепер він допомагає запускати ракети, які обстрілюють українські міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ДБР.
"Повідомили про підозру колишньому командиру ракетно-артилерійської бойової частини протичовнового корвета "Тернопіль", який у 2014 році перейшов на бік ворога", - йдеться у повідомленні.
За інформацією слідчих, після захоплення окупантами його військової частини у Севастополі командир відмовився передислокуватись до Одеси й присягнув на вірність агресору. Нині зрадник воює проти України у складі збройних сил РФ на посаді командира бойової частини великого десантного корабля "Цезар Куніков".
"В обов’язки зрадника входить ввід даних для запуску ракет для обстрілу українських мирних міст", - додали в ДБР.
Правоохоронці заочно повідомили колишньому українському військовому підозру у державній зраді, за що йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.
Нагадаємо, що силами ППО в Криму керує зрадник з України. Йому оголосили підозру.
Також команда розслідувачів визначила командира російського корабля, причетного до терору населення України.
Російським кораблем "Адмірал Макаров", який б'є крилатими ракетами по території України, командує колишній український офіцер із Вінниці. Держбюро розслідувань повідомило йому про підозру в держзраді.
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