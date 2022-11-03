Обстрілює Україну з корабля РФ. Колишній військовий ЗСУ отримав підозру

"Повідомили про підозру колишньому командиру ракетно-артилерійської бойової частини протичовнового корвета "Тернопіль", який у 2014 році перейшов на бік ворога", - йдеться у повідомленні.

За інформацією слідчих, після захоплення окупантами його військової частини у Севастополі командир відмовився передислокуватись до Одеси й присягнув на вірність агресору. Нині зрадник воює проти України у складі збройних сил РФ на посаді командира бойової частини великого десантного корабля "Цезар Куніков".

"В обов’язки зрадника входить ввід даних для запуску ракет для обстрілу українських мирних міст", - додали в ДБР.

Правоохоронці заочно повідомили колишньому українському військовому підозру у державній зраді, за що йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.