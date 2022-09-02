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Силами ПВО в Крыму руководит предатель из Украины. Ему сообщили о подозрении

Новина українською →
Украина, Пятница 02 сентября 2022 17:04
Силами ПВО в Крыму руководит предатель из Украины. Ему сообщили о подозрении Фото: ГБР подозревает в госизмене 9 украинских военных, которые остались "служить" в Крыму (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Бывшие украинские военные в 2014 году остались в Крыму и стали "служить" в российской армии. Часть из них "руководит" противовоздушной обороной оккупированного полуострова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГБР.

По данным следователей, 9 бывших украинских военных группы зенитных дивизионов одной из воинских частей ВСУ, перешли на сторону врага в Крыму в 2014 году. Среди них есть начальник штаба, командир батареи, заместители командиров дивизионов и другие офицеры.

"Эти эксвоенные способствовали в оккупации полуострова, во время полномасштабного вторжения РФ в Украину большая часть из них продолжила воевать на стороне врага", - говорится в сообщении.

Также по данным следствия, Подобедов Денис сейчас занимает должность "заместителя командира зенитного ракетного полка" и "руководит" противовоздушной обороной оккупантов в Крыму.

Всех подозревают в государственной измене и дезертирстве. За содеянное бывшим военным грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что СБУ завела дело на двух "военных комиссаров", которые заставляют вступать в ряды оккупантов жителей оккупированной Луганской области.

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