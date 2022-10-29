Запускав ракети по Україні. Встановлено ім’я командира корабля РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram СтратКому ЗСУ.

Дудукін Олександр - капітан-лейтенант, з серпня 2021 року чинний командир підводного човна Б-262 "Старий Оскол" Чорноморського флоту ВМФ РФ. Раніше був старшим помічником підводного човна "Новоросійськ" у званні старшого лейтенанта. Загалом Дудукін служить у складі 4 окремої бригади підводних човнів Чорноморського флоту ВМФ РФ з 2013 року.

З'ясовано, що він віддавав накази на пуски смертоносних ракет по цивільному населенню України. Як зазначається, окрім терору цивільного населення, його дії спричинили руйнування цивільної інфраструктури.