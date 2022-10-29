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Запускав ракети по Україні. Встановлено ім’я командира корабля РФ

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Україна, Субота 29 жовтня 2022 16:17
Запускав ракети по Україні. Встановлено ім’я командира корабля РФ Фото: вирахували командира корабля, причетного до терору населення України (youtube)
Автор: Тетяна Степанова

Команда розслідувачів "evocation.info" визначила командира російського корабля, причетного до терору населення України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram СтратКому ЗСУ.

Дудукін Олександр - капітан-лейтенант, з серпня 2021 року чинний командир підводного човна Б-262 "Старий Оскол" Чорноморського флоту ВМФ РФ. Раніше був старшим помічником підводного човна "Новоросійськ" у званні старшого лейтенанта. Загалом Дудукін служить у складі 4 окремої бригади підводних човнів Чорноморського флоту ВМФ РФ з 2013 року.

З'ясовано, що він віддавав накази на пуски смертоносних ракет по цивільному населенню України. Як зазначається, окрім терору цивільного населення, його дії спричинили руйнування цивільної інфраструктури.

Запускав ракети по Україні. Встановлено ім’я командира корабля РФ

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що 28 жовтня російські окупанти вивели 2 надводні та 2 підводні носії "Калібрів" у Чорне море. Небезпека ракетних ударів по українських містах зросла.

А також ми писали, що 27 жовтня у Чорному морі перебувало 3 російських судна-носії "Калібрів". Будьте свідомими, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, дотримуйтесь алгоритму та правил дій, не довіряйте фейкам і сумнівним джерелам інформації

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