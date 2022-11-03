Обстреливает Украину с судна РФ. Бывший военный ВСУ получил подозрение

Бывший военный ВСУ в 2014 году перешел на сторону России после аннексии Крыма. Теперь он помогает запускать ракеты, которые обстреливают украинские города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГБР.
"Сообщили о подозрении бывшему командиру ракетно-артиллерийской боевой части противолодочного корвета "Тернополь", в 2014 году перешедшему на сторону врага", - говорится в сообщении.
По информации следователей, после захвата оккупантами его воинской части в Севастополе командир отказался передислоцироваться в Одессу и присягнул на верность агрессору. В настоящее время предатель воюет против Украины в составе вооруженных сил РФ в должности командира боевой части большого десантного корабля "Цезарь Куников".
"В обязанности предателя входит ввод данных по запуску ракет для обстрела украинских мирных городов", - добавили в ГБР.
Правоохранители заочно сообщили бывшему украинскому военному подозрению в государственной измене, за что ему грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет.
Напомним, что силами ПВО в Крыму руководит предатель из Украины. Ему объявили подозрение.
Также команда расследователей определила командира российского корабля, причастного к террору населения Украины.
Российским кораблем "Адмирал Макаров", бьющим крылатыми ракетами по территории Украины, командует бывший украинский офицер из Винницы. Госбюро расследований сообщило ему о подозрении в госизмене.
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