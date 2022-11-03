Обстреливает Украину с судна РФ. Бывший военный ВСУ получил подозрение

"Сообщили о подозрении бывшему командиру ракетно-артиллерийской боевой части противолодочного корвета "Тернополь", в 2014 году перешедшему на сторону врага", - говорится в сообщении.

По информации следователей, после захвата оккупантами его воинской части в Севастополе командир отказался передислоцироваться в Одессу и присягнул на верность агрессору. В настоящее время предатель воюет против Украины в составе вооруженных сил РФ в должности командира боевой части большого десантного корабля "Цезарь Куников".

"В обязанности предателя входит ввод данных по запуску ракет для обстрела украинских мирных городов", - добавили в ГБР.

Правоохранители заочно сообщили бывшему украинскому военному подозрению в государственной измене, за что ему грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет.