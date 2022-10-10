Обстріли України посилюють тиск на союзників, аби ті відправили передову ППО, - WSJ

Російські атаки, схоже, сигналізують про значну ескалацію, посилюючи тиск на Сполучені Штати та інші європейські країни, які неохоче надають Україні новітні військові технології.

Прагнучи уникнути прямого військового конфлікту з Росією, західні союзники не поспішають надавати українським військам найпередовіші системи озброєнь - тенденцію, яка зберігається, навіть незважаючи на те, що Кремль неодноразово заявляв, що воює не лише з Україною, а й проти неї, США та НАТО.

Нещодавній рейтинг Кільського інституту світової економіки дійшов висновку, що Франція витратила на оголошені постачання зброї в Україну менше, ніж набагато дрібніші європейські країни, такі як Естонія та Чехія. Загалом до серпня Франція посідала лише 11-е місце серед найбільших світових постачальників військової допомоги Україні - "принизливий" результат для країни, яка вважає себе провідною військовою державою ЄС, вважають критики.

У телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським у понеділок вранці президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв посилити підтримку України, зокрема надати більше військової техніки, але все частіше виникають питання про те, як французи насправді виконують свої обіцянки.

Україна зацікавлена ​​у системах ППО, які використовуються французькими військовими, зокрема SAMP. Одна з причин коливань Франції в тому, що в країні обмежений запас необхідних батарей. Але критика того, що Франція відстає від дрібніших союзників у допомозі Україні, схоже, останніми днями зачепила Єлисейський палац за живе. На зустрічі з іншими лідерами ЄС у Празі у п'ятницю Макрон оголосив про створення фонду у 100 мільйонів євро (97 мільйонів доларів), який дозволить Україні купувати власну військову техніку.

Цей фонд є доповненням приблизно до 230 мільйонів доларів, які Франція виділила на військову допомогу, але значно відстає від більш ніж 17 мільярдів доларів, які адміністрація Байдена направила Україні з лютого. Наприкінці вересня Пентагон заявив, що протягом наступних двох місяців поставить дві передові зенітні системи під назвою NASAMS, про що Україна давно просила.